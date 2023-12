Gonçalo Franco: «Conseguimos preparar-nos para os pontos fortes do Benfica»

Gonçalo Franco, que foi distinguido como o melhor em campo no empatedo Moreirense frente ao Benfica, reconheceu que a equipa esteve sempre muito concentrada e que isso foi determinante para travar o "campeão nacional". Em declarações à SportTV, o médio de 23 anos distribuiu os louros pelo coletivo e afirmou que os cóneros têm que continuar a pensar jogo a jogo."Um jogo muito complicado. Tínhamos o objetivo de não perder contra uma equipa muito forte, sabíamos das dificuldades que íamos ter. Tivemos duas semanas de paragem em que conseguimos preparar-nos para os pontos fortes do Benfica e conseguimos. Estou muito feliz pelo prémio mas sem equipa estar a 100 por cento concentrada não era possível""A estratégia do Moreirense é entrar para todos os jogos para vencer, hoje não fugir à regra. Hoje não conseguimos, mas travámos o Benfica, campeão nacional que veio de uma vitória muito importante em casa frente a um grande rival. Sabíamos das dificuldades que íamos ter, felizmente conseguimos travá-los e há que pensar no próximo jogo.""O futebol é mesmo assim. Levei amarelo cedo, tenho de saber gerir. Estamos capacitados para jogar sobre adversidades, como foi o caso. Consegui gerir da melhor forma e estou muito feliz.""Do Franco podem esperar um jogador que dá sempre tudo em campo. Mesmo não jogando, apoio sempre os meus colegas. É isso que faz com que o grupo ande para a frente. Do Moreirense pensamos sempre jogo a jogo, pensamos em conseguir os 3 pontos no próximo jogo. Não olhamos para a tabela, olhamos para os 3 pontos. Estou muito feliz pelo prémio e pela exibição da equipa."