Jeremy Antonisse é reforço para as alas do Moreirense

O Moreirense acaba de anunciar que chegou a acordo com Jeremy Antonisse, extremo de 21 anos que assinou um contrato de quatro épocas com os cónegos, ou seja até 2027.Antonisse foi formado nos holandeses do PSV dos Países Baixos, tendo sido emprestado ao FC Emmen na época passada, onde cumpriu 18 jogos, com um golo e uma assistência.Internacional nas camadas de formação da Holanda até aos sub-17, Antonisse é descendente de curaçauenses e representa a seleção deste país do Caribe, contando já com 6 jogos e 1 golo pela seleção principal do Curaçau.