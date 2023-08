João Camacho: «Não é esta derrota que nos vai abalar»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Titular na derrota do Moreirense diante do FC Porto, João Camacho mostrou-se satisfeito com aquilo que os cónegos exibiram esta noite, pese embora o desaire sofrido.

"Há mérito do FC Porto, apesar de que baixámos um pouco as linhas inconscientemente. FC Porto acabou por ser mais feliz do que nós, mas acho que realizámos um bom jogo. Queremos fazer deste estádio a nossa fortaleza e não é esta derrota que nos vai abalar. Toda a gente viu um Moreirense compacto e organizado. Vamos de certeza ser um osso duro de roer em busca da permanência", garantiu, à SportTV.