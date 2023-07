Lateral-direito Sérgio Conceição está muito perto de reforçar o Moreirense

O Moreirense prepara-se para garantir a contratação do lateral direito Sérgio Conceição. Depois de ter contado com Rodrigo Conceição na temporada 2021/2022, o clube de Moreira de Cónegos tem tudo acertado para passar a contar com o mais velho dos filhos de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto.As negociações estão (bastante) adiantadas e devem ser consumadas em breve. É expectável que Sérgio Conceição possa integrar o plantel às ordens de Rui Borges no decorrer da próxima semana.O lateral deixou os quadros do Portimonense, com quem tinha contrato até 2024, depois de ter sido utilizado em apenas quatro jogos na segunda metade da época passada. Na fase inicial da temporada, atuou na Bélgica, pelo RFC Seraing. Sérgio Conceição conta ainda com passagens pelo Estrela da Amadora, Académica, Chaves Satélite, Cesarense, Sp. Espinho, Oliveira do Bairro, Sobrado e Felgueiras.Com a iminente chegada do lateral direito, o Moreirense irá colmatar uma das lacunas do plantel. O reforço Dinis Pinto foi, até agora, a única solução para Rui Borges, uma vez que Sylla continua entregue ao departamento médico.