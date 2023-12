Luís Guimarães segue com Carlos Carvalhal para a Grécia

Luís Guimarães deixou a estrutura do Moreirense para se juntar a Carlos Carvalhal e Pedro Alves no Olympiacos. Era o responsável pelo departamento de scouting do clube de Moreira de Cónegos, trabalhando em estreita colaboração com o núcleo duro da SAD liderada por Vítor Magalhães. Na Grécia, terá a primeira experiência fora de Portugal.