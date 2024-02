Madson ganhou crédito e pode manter a titularidade frente ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O golo decisivo apontado frente ao Chaves é o principal trunfo para Madson manter a titularidade ante o Sporting. O avançado regressou ao onze na vitória com os flavienses, depois de três partidas consecutivas em que começou no banco. O avançado já é o melhor marcador dos cónegos na Liga, com quatro golos, depois da saída de André Luís.