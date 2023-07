O Moreirense contratou o defesa-central Maracás. O ex-jogador do P. Ferreira assinou um contrato válido por três épocas com o clube de Moreira de Cónegos.Maracás concluiu a temporada passada na equipa da capital do móvel, onde regressou por empréstimo do Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.Com a chegada de Maracás, Rui Borges ganha mais uma solução para o eixo da defesa. O Moreirense, recorde-se, já tinha contratado o central Gilberto Batista (ex-Sporting B).