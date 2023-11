Marcel Ruiz colocado na rota do Moreirense

O médio mexicano Marcel Ruiz está a ser associado ao Moreirense. De acordo com informações reveladas na América do Sul, o jovem jogador, de 23 anos, terá sido sondado pelo clube de Moreira de Cónegos.Jogador do Toluca FC, do México, Marcel Ruiz tem sido apontado ao Chivas no próximo mercado de transferências. Contudo, de acordo com as notícias publicadas naquele país também há um clube português que já procurou perceber em que condições pode fazer-se um eventual negócio. Na última madrugada, meios de comunicação mexicanos adiantaram que esse clube pode ser o Moreirense.Internacional A pela seleção do México por uma vez, Marcel Ruiz esteve na edição de 2019 do Torneio de Toulon, em França, pelos sub-21 mexicanos. De resto, está atualmente concentrado nos trabalhos da Seleção mexicana, que tem um duplo compromisso com as Honduras. O passe do médio está avaliado em 5 milhões de euros.