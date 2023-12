Marcelo após o empate em Vizela: «Fomos melhores e só faltou o golo»

E vão 10 jornadas consecutivas sem derrotas para o Moreirense. Este sábado, a equipa de Rui Borges foi a Vizela empatar sem golos , mas o capitão Marcelo defendeu que os cónegos mereciam a vitória."Foi um dérbi muito bem disputado, muito físico. Acho que fomos melhores na partida, só faltou o golo. Estivemos por cima, tivemos mais oportunidades e faltou o golo", frisou o central à Sport TV.Sobre o ciclo de invencibilidade, o defesa reconheceu que as coisas estão a correr bem e espera continuar a contar com o apoio dos adeptos. "Estamos a fazer uma boa época, temos uma boa equipa e estamos focados no campeonato. Vamos pensando jogo a jogo. O importante é ter os adeptos do nosso lado, como se viu hoje, e deixo-lhes uma palavra de agradecimento", atirou.