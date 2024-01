Moreirense acertou rescisão de Rafael Santos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafael Santos despediu-se de Moreira de Cónegos este sábado. O central rescindiu o contrato que era válido até junho de 2025 e vai mudar-se para o Santa Clara, dos Açores.Com a saída de Rafael Santos, o treinador do Moreirense, Rui Borges, passa a contar com quatro centrais no plantel: Marcelo, Maracás, Ponck e Gilberto Batista.