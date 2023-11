Moreirense coloca à venda bilhetes para o jogo com o Benfica

O Moreirense colocou à venda, esta segunda-feira, os ingressos para o encontro com o Benfica, da 12.ª jornada, que se realiza no domingo, pelas 18 horas.Os bilhetes destinados à bancada topo do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas são comercializados exclusivamente pelo Benfica, pelo que em Moreira de Cónegos apenas estão à venda bilhetes para a bancada central, que custam 35 euros, e para a bancada topo, a 50 euros.Os sócios do Moreirense com a quota nº 11, referente a novembro, ou posterior, terão acesso à partida.Os vouchers podem ser levantados na secretaria do clube, nos dias úteis, entre as 10 horas e as 12 horas e entre as 14h30 e as 18h30. No dia de jogo, podem ser trocados a partir das 14 horas.