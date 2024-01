Moreirense fechado a novas saídas até ao fecho do mercado

O plantel do Moreirense está fechado a novas saídas até ao encerramento do mercado de Inverno. Depois do regresso de Wallison ao Brasil, onde já se estreou pelo Athletic-MG, e da transferência de André Luís para o Shangai Shenhua, da China, a SAD do clube de Moreira de Cónegos decidiu não abrir mão de mais jogadores que têm sido fulcrais na formação comandada por Rui Borges.O guarda-redes Kewin Silva é um dos mais cobiçados do plantel. O titular da baliza do Moreirense tem clubes brasileiros interessados na sua contratação, entre os quais o América-MG, que em 2024 vai disputar a Série B, mas tudo indica que irá terminar a época em Moreira de Cónegos.A SAD do Moreirense entende que nesta altura não estão reunidas as condições para aceitar uma proposta para a transferência de Kewin Silva, uma vez que seria obrigada a ir ao mercado para garantir um substituto para o guarda-redes. No plantel dos cónegos, Rui Borges conta ainda com Caio Secco, que cumpriu apenas um jogo oficial, e Mika, que foi inscrito em janeiro.Com mais um ano e meio de contrato, Kewin Silva tem em mente o regresso ao Brasil, mas o Moreirense estará disponível apenas a negociar a sua transferência no mercado de Verão.Recorde-se, no entanto, que Rafael Santos já está a tratar dos pormenores inerentes à mudança para os Açores. O defesa central tem à espera um contrato de longa duração com o Santa Clara, onde vai reencontrar Luís Rocha, com quem partilhou balneário no Moreirense na época passada.