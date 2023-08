Moreirense oficializa contratação de Fabiano Souza

O Moreirense confirmou, esta quarta-feira, o acordo com o lateral Fabiano Souza. O defesa assinou um contrato válido por três temporadas, depois de ter acertado a saída do Sp. Braga."Com esta contratação a nossa equipa vê-se, uma vez mais, reforçada com uma atleta jovem com experiência nas competições europeias e na primeira liga e com grande margem de progressão", descreve o Moreirense.Fabiano Souza cumpriu a pré-temporada com o plantel principal do Sp. Braga, mas acabou por ser riscado dos planos de Artur Jorge. Na segunda metade da época passada esteve cedido ao Kasimpasa, da Turquia.