O Moreirense oficializou, esta manhã, o acordo para a contratação, a título definitivo, do avançado Kobamelo Kodisang. O sul-africano deixou de estar ligado ao Sp. Braga, que o cedeu aos cónegos na época passada, ao assinar um contrato válido por quatro temporadas.O Moreirense exerceu, atempadamente, a opção de compra que acertou com o Sp. Braga no Verão do ano passado. A SAD liderada por Vítor Magalhães despendeu cerca de meio milhão de euros para ficar na posse de metade do passe do extremo. De acordo com o que foi possível apurar, recentemente rejeitou propostas para transferir Kodisang, uma vez que será uma das apostas para o plantel que está a ser construído para a época 2023/2024.