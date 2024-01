Moreirense oficializa Mika

O Moreirense oficializou, esta manhã, a contratação do guarda-redes Mika. O contrato é válido até ao final da temporada 2023/2024.Mika está integrado no plantel de Rui Borges desde o início de outubro, mas questões de ordem burocrática impediram a sua inscrição na altura.Com apenas Kewin Silva e Caio Secco no plantel, o Moreirense garantiu a contratação de Mika para ficar com três guarda-redes no plantel.Com 32 anos, inicia uma nova experiência em Portugal, onde já jogou no Vitória de Setúbal, Académica, B SAD, União de Leiria, Boavista, Atlético CP e Benfica. Em Inglaterra, representou o Sunderland entre 2016 e 2018.