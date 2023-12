Moreirense renova com Rui Borges até 2026

Rui Borges vai continuar no comando técnico do Moreirense por mais duas épocas. O acordo para a renovação do contrato foi oficializado esta terça-feira, de manhã. O treinador acertou a continuidade com a SAD até ao final da época 2025/2026.Rui Borges está a protagonizar o melhor início da época do Moreirense, com 21 pontos em 12 jogos. Os cónegos estão no 6º lugar e não sofrem golos há quatro jogos consecutivos na Liga.