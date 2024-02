Nlavo já está recuperado

Nlavo já está totalmente recuperado das queixas no joelho direito que o forçaram a treinar condicionado no arranque da semana e prepara-se para manter o lugar no onze do Moreirense. Titular desde que chegou a Moreira de Cónegos no fecho do mercado de inverno, o possante avançado ainda não se estreou a marcar mas mantém a confiança de Rui Borges.O treinador dos cónegos tem apostado no internacional pela Guiné-Conacri por se tratar do avançado com as características que mais se assemelham a André Luís, que deixou o Moreirense para jogar na China no mês de janeiro.