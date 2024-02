Oficial: Carlos Henrique reforça defesa do Moreirense

O Moreirense oficializou, esta quarta-feira, a contratação do defesa-central Carlos Henrique. O jogador, de 20 anos, chegou a Moreira de Cónegos proveniente do Ibrachina FC, de São Paulo. Assinou um contrato válido por quatro temporadas e mais, numa clara aposta para o futuro."Estou a realizar um sonho com a oportunidade de jogar num clube da Europa. É um privilégio estar aqui, espero que juntos possamos vibrar com este grande clube", afirmou Carlos Henrique, em declarações reveladas pelo clube.Na primeira experiência fora do Brasil, Carlos Henrique quer ser "mais um para ajudar o Moreirense". "Conheço a história do clube e grandes jogadores que passaram pelo clube. Joguei contra o Alan, por exemplo, e acompanho a carreira do Marcelo e do Maracás", registou.O central descreve-se como "um jogador com personalidade, agressivo". "Gosto de me impor. Mas, também acredito que hoje em dia um defesa-central também tem de saber sair a construir. O que podem esperar é muita entrega e determinação, nunca vou desistir. Eu vou ajudar no que a equipa precisar, seja dento ou fora do campo. O mais importante é conseguir grandes feitos esta época".