Oficial: Castro troca Sp. Braga pelo Moreirense

Está confirmada a saída de Castro do Sp. Braga, ao ter rescindido o vínculo que durava até ao fim da época. A carreira do médio, de 35 anos, prossegue ao serviço do Moreirense, com quem assinou por uma temporada e meia.Castro deixa assim o Sp. Braga, clube que representou nos últimos três anos e meio, tendo marcado 5 golos em 112 jogos. Esta época, foi o herói do único triunfo do Sp. Braga na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo marcado o golo da vitória por 3-2 em casa do Union Berlim, já nos descontos.