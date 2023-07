Oficial: Gilberto Batista assina pelo Moreirense por três épocas

Natural de Bissau, Gilberto Batista estava contratualmente ligado ao Sporting até junho de 2025. Rescindiu o vínculo com os leões, que ficaram na posse inda de 50 por cento do passe, antes de rumar a norte para assinar contrato com o Moreirense.Aos 19 anos, o defesa-central vai cumprir a primeira época como sénior depois de ter alinhado na equipa B do Sporting, que disputou a Liga 3. Aliás, na temporada passada, Gilberto Batista atuou pelos ‘bês’, sub-23 e sub-19 dos leões, num total de 30 jogos."É um clube que aposta muito nos jovens e eu como jogador jovem tenho muito a crescer neste clube", vincou o jovem central aos meios do Moreirense.Admirador de Seba Coates, com quem privou no Sporting, Gilberto Batista chegou a Portugal em 2018 para alinhar pelos sub-17. No percurso até à equipa B do Sporting, onde esteve na temporada passada, não se chegou a estrear na formação comandada por Rúben Amorim.Gilberto Batista é o segundo reforço assegurado pelo Moreirense, que já tinha contratado o guarda-redes Caio Secco (ex-Penafiel). Com a chegada com ex-Sporting, o plantel passa a contar com duas soluções para o eixo da defesa, uma vez que apenas Rafael Santos transita da época passada.