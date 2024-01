Oficial: Luís Asué troca o Sp. Braga pelo Moreirense

O Moreirense garantiu a contratação do avançado Luís Assué. O jovem jogador, de 22 anos, chega proveniente do Sp. Braga, com quem tinha contrato até junho de 2024. Agora, fica vinculado aos cónegos por quatro anos e meio, com os arsenalistas a salvaguardem 50% do passe.Luís Assué esteve na CAN ao serviço da seleção da Guiné Equatorial, tendo sido utilizado em quatro jogos. Entretanto, já regressou a Portugal a tempo de assinar contrato com o Moreirense.Luís Assué chegou a Portugal em 2018 para os sub-19 do Sp. Braga. Jogou regularmente pelas equipas sub-23 e B, mas não chegou a estrear-se pela formação principal.