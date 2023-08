Oficial: Wallisson é reforço do Moreirense até 2027

O Moreirense confirmou, esta quarta-feira, a contratação do médio Wallisson, que pertencia aos quadro do Cruzeiro, formação orientada por Pepa. O brasileiro, de 25 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas. Embora os cónegos não tenham revelado os valores do negócio, a imprensa brasileira avança que o clube português pagou cerca de 350 mil euros por 40 por cento do passe.Chegado ao clube no início do ano, o médio-defensivo nunca se afirmou como titular indiscutível, apesar de ter disputado 22 encontros. Wallisson estava inclusivamente afastado do plantel devido a um ato de indisciplina. Antes de chegar ao Cruzeiro, evidenciou-se no Ponte Preta, onde apontou cinco golos em 30 jogos.Com esta contratação, o Moreirense garante assim mais uma opção para o meio-campo da equipa orientada por Rui Borges.