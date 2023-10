Paulo Alves recebeu prémio de melhor treinador do ano passado da 2ª Liga

O ex-treinador do Moreirense, Paulo Alves, recebeu o prémio de melhor treinador do ano da 2.ª Liga, relativo a 2022/23. O antigo guarda-redes do FC Porto e agora embaixador da Liga Portugal, Helton, foi o responsável por entregar o galardão ao técnico, que também guiou os minhotos aos quartos de final da Allianz Cup e à quarta eliminatória da Taça de Portugal, onde foi eliminado pelo Sp.Braga.Paulo Alves, de 53 anos, está sem clube desde que abandonou o Moreirense no final da temporada passada, tendo sido ligado a vários clubes durante o verão, sem ter sido consumado qualquer contrato.