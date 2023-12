Polacos do Górnik Zabrze atentos a André Luís

O avançado André Luís entrou no radar do Górnik Zabrze, clube polaco que está no mercado à procura de soluções para o ataque.De acordo com informações avançadas na imprensa da Polónia, o Górnik Zabrze já terá sondado o Moreirense para perceber em que condições pode avançar para a contratação do ponta-de-lança.André Luís termina contrato com o Moreirense no final da época, pelo que a próxima janela de mercado é a última que a SAD tem para rentabilizar o seu passe.Melhor marcador do clube de Moreira de Cónegos, com seis golos na Liga e um na Taça da Liga, André Luís é um dos indiscutíveis no onze de Rui Borges. O avançado cumpre a quarta temporada no Moreirense, onde chegou depois de se ter destacado com a camisola do Chaves.G