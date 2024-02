Rui Borges: «A chave do jogo foi a nossa competência»

As declarações de Rui Borges, treinador do Moreirense, após a vitória (1-0) dos cónegos na receção ao Chaves, no duelo da 21.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

"No cômputo geral a vitória foi justa. Entrámos bem a primeira parte, depois o Chaves equilibrou. Falhámos muitos passes, passes fáceis, curtos, mas o Chaves não criou nada de extraordinário junto da nossa baliza. Na segunda parte teve uma boa oportunidade logo a abrir, mas depois não teve mais nada. Pegámos no jogo, mas faltou inspiração no último terço, falhámos muitos passes. O Madson acabou por resolver o jogo e depois do 1-0 podíamos ter matado o jogo. Demos alento ao Chaves para os últimos minutos, mas sem conseguir criar grande perigo", começou por dizer o técnico da formação de Moreira de Cónegos no final da partida.

"A chave do jogo foi a nossa competência"

"A chave do jogo foi a nossa competência. Mantivemos a baliza a zeros mais uma vez. A segunda volta a está a ser mais difícil, mas estamos capacitados para isso. Estamos a tentar a encontrar algumas soluções, a adaptar-nos a algumas situações do ponto de vista ofensivo. A equipa tem tido ambição e coragem, por isso no detalhe chegamos ao golo."

Estreia de Hernâni Infande

"Está a treinar agora. Está a precisar de tempo, de minutos. Acreditamos muito nele porque tem muita qualidade. Tem de ter alguma paciência, tem de esperar, cada minuto tem de o aproveitar porque vem de uma paragem muito longa. Acredito que até ao final do campeonato será um jogador a ter em conta. A equipa tem cinco extremos, têm sido equilibrados. Estou feliz por o ter no grupo."

Chegar aos 35 pontos

"Agora temos de dar demonstração da ambição do grupo. Mais do que objetivos específicos, temos de perceber que somos sextos e o que podemos fazer para chegar ao quinto lugar. Quem está acima de nós também está a ser competente. A nossa ambição tem de ser demonstrada jogo a jogo. O que mostramos jogo após jogo é que nos vai levar ao nosso caminho, o grupo é que em de dar a resposta à sua ambição. Depois dos 35 pontos, que nós achamos que podem dar para manter na Liga, temos de dar uma demonstração da nossa ambição. Mais do que estar a definir objetivos, é o grupo que tem de dizer qual é a sua ambição, se é chegar ao quinto, se é ficar no sexto, percebendo que quem está à frente tem sido muito competente", terminou.