Rui Borges: «A segunda volta vai custar o triplo para somar pontos»

Rui Borges fez este domingo a antevisão do jogo com o Casa Pia, marcado para segunda-feira às 20h15.O Moreirense vai ser a equipa que tem sido, competente ao nível do que tem sido. Queremos ser competentes e equilibrados. Jogamos em casa, queremos ter bola, ser dominantes, quando não o formos que seja por mérito do adversário. Desejamos ser uma equipa comprometida. No ano novo vamos tentar manter a vida que tínhamos, com o mesmo ADN, espírito, coragem e ambição. Vamos encontrar uma equipa com dinâmicas novas, que tem assumido a ideia de jogo do sue treinador na época passada no Torreense. É uma equipa que tem um estilo de jogo muito positivo, com qualidade individual. Uma equipa equilibrada, que está a consolidar um processo diferente, que já mostra algumas coisas do seu treinador. Vai, por isso, ser um jogo muito difícil no aspecto da competitividade. Será um jogo de muito comprometimento. Para somar os três pontos vamos ter de trabalhar muito.Em termos gerias a equipa tem tido um comportamento fantástico. Estamos a fazer uma boa primeira volta, ainda falta outra meia. A primeira volta está a ser muito competente, mas ainda há uma segunda volta inteira para ser disputada, a segunda volta vai custar o triplo para somar pontos, as dificuldades vão ser maiores. Queremos mais, o grupo tem uma ambição enorme, porque o trabalho acompanha a ambição. A ambição é grande, mas o trabalho tem sido ainda maior.O mercado de Janeiro traz estes problemas. A minha vontade era chegar com os mesmos em Janeiro. Não queria mexer no grupo mas entendo o futebol, que não deixa de ser uma indústria e a acaba por ser negócio. Se me perguntar se quero que saia o André, não quero. Se sair, faz parte, muna me vão ouvir queixar, nada disso. O André era o jogador que menos queira que saísse, acaba por ser o nosso líder. Vamos ganhar jogos na mesma sem o André. Tem sido um jogador muito importante nesta primeira volta, até mais nesta fase final. O mercado de Janeiro é enganoso, não é um mercado muito bom para dar um upgrade a resultados ou dinâmica da equipa. No mercado interno é difícil encontrar soluções, no externo acaba por surgir a adaptação. Por isso este mercado é enganoso. A sair alguém, vai entrar alguém.Até ser anunciado não posso dizer se vai sair. Treinou toda a semana. Até ele sair, continuamos a acreditar que é possível.O Wallison foi algo muito familiar, muito próprio, razões mais sensíveis. Enquanto seres humanos não somos uns doidos e as razões que foram levaram-nos como clube a aceitar os motivos. Nem podíamos por em causa. É pena, todos acreditávamos no potencial do Wallison. Achávamos que podia dar muito na segunda volta, mas o futebol é assim. Não queria ir embora por jogar pouco, a esperança no jogador era enorme, mas há coisas na vida que são maiores que o futebol. Saiu com pena nossa, está em casa, que continue a ter alegria para jogar. É um miúdo com muitas condições, vão ouvir falar dele o Brasil.Estamos num ciclo de 10 jogos sem perder que dá um alento grande à equipa. É difícil isso acontecer. O nosso trajeto como equipa técnica tem sido muito regular nestes sete anos. Isso dá-nos alento para acreditar no nosso trabalho, que tem sido regular e melhorado aos poucos. Não me iludo quando estou 10 jogos sem perder, tento ser equilibrado como treinador. O que vem pela frente vai dar muito mais trabalho do que o que deu até agora. Os nossos adeptos têm sido fantásticos, como vimos no último jogo do ano, em Vizela. Não tenho dúvidas que mesmo sendo a uma segunda-feira vão comparecer e apoiar a equipa.