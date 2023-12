Rui Borges e a receção ao Benfica: «Vão encontrar uma equipa que não se cansa de ganhar»

O Moreirense está numa fase de boa sequência de resultados, vindo de três vitórias do campeonato. Porém, houve um momento de pausa durante duas semanas o que, segundo o técnico Rui Borges, não é preferível, especialmente numa altura tão positiva e com a receção ao Benfica em perspetiva."Estando num momento positivo nunca gostamos de paragens, a não ser para recuperar jogadores lesionados. Encaramos o jogo como todos os outros, com respeito pelo adversário, procurando perceber os pontos menos fortes para tentar aproveitar. Jogamos em casa, diante dos nossos adeptos, que têm sido fantásticos na nossa caminhada, contra uma grande equipa. São os jogos mais fáceis para lidar com os jogadores, vão estar motivados por eles próprios, O adversário tem de estar ciente que vai encontrar uma equipa motivada, ambiciosa, corajosa, que não se cansa de ganhar. O Benfica vai encontrar uma equipa competitiva e corajosa, a querer lutar pelos três pontos. Com todo o respeito pela grandeza do adversário, queremos vencer. Acredito que também nos vão respeitar", revelou o treinador dos cónegos, na antevisão à partida da 12ª jornada da Liga Betclic."Podem esperar de nós uma equipa audaz, bem ciente dos momentos do jogo, sempre bem organizada. Temos sido uma equipa muito equilibrada, por isso acho que vão olhar para nós nessa perspetiva. Percebemos que do outro lado existe muita qualidade, que o mínimo erro nos pode sair caro. Acredito que os jogadores vão estar motivados. Jogamos em nossa casa, queremos ser o Moreirense que temos sido, não sei se o vamos conseguir. Somos corajosos e vamos ter sempre uma ambição muito grande.""Não me compete muito dar opinião. Mais do que os resultados, vejo que é líder, por si só isso deixa-os motivados. Mais do que os momentos ou resultados do passado, podemos ver como estão de forma coletiva e individual. Não vamos fugir ao que temos sido e vamos procurar perceber de que forma nos podemos superiorizar ao Benfica e anular a sua qualidade individual.""O Moreirense vai ser igual. Estamos preparados e todos estão preparados desde o início da época. Estou super tranquilo nesse sentido. O Ofori tem sido muito importante, o Camacho também estava a ser antes de se lesionar, mas continuamos a ser uma equipa igual sem ele. Quem jogar ali, seja o Rúben, o Ponck ou o Gilberto, ou até mesmo o Franco, estará preparado. Quem jogar ali vai acrescentar coisas diferentes do Ofori."O Benfica visita o Moreirense este domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pelas 18h00.