Rui Borges e o jogo com o Chaves: «Podemos passar por dificuldades se não formos competitivos»

Rui Borges fez esta sexta-feira a antevisão do jogo do Moreirense com o Chaves, uma partida da 21.ª jornada da Liga Betclic que se disputa amanhã, a partir das 18 horas, em Moreira de Cónegos."Esperamos um Chaves à imagem do que tem sido, muito competitivo, com uma alma muito grande à imagem da região, que é a minha, e do seu treinador. Reforçaram-se bem no mercado, estão a adquirir mais ideias, mais entrosamento. Não se dão por vencidos, por isso vai ser um jogo mito competitivo. Podemos passar por dificuldades se não formos competitivos. Vai ser um jogo muito difícil. Temos de estar motivados e seguir o nosso caminho, conquistar uma vitória para chegar aos tais 35 pontos. Espero ter o Moreirense da segunda parte de Braga, melhor se possível.""Analisamos sempre o jogo para perceber o porquê de algumas coisas. Não foi por estarmos menos bem na primeira parte que foi diferente. A análise é sempre feita. A equipa sabe o que não fomos capazes de fazer na primeira parte do jogo com o Sp. Braga. Não conseguimos ter a coragem na fase inicial do jogo. Passou, temos de aprender com o que se passou e dar seguimento ao nosso trabalho. Estamos um pouco mal habituados e quando há uma parte menos boa sentimos. Jamais apontarei algo aos jogadores, porque aprendemos todos juntos. Nós, grupo, estamos mal habituados porque temos um trajeto muito bom e ficamos a sentir que faltou alguma coisa quando as coisas correm menos bem.""As dores de cabeça têm sido desde o início, a malta que entra tem dado sempre boa resposta. A mim deixa-me super tranquilo, porque sei que os jogadores vão corresponder independentemente das opções que tomar. O plantel está igual depois do mês de Janeiro. Os jogadores estão aqui para ter as oportunidades, todos têm correspondido de forma fantástica. Quem jogar estará à altura da responsabilidade do jogo.""A nossa equipa é jovem. Não podemos esperar que o Asué chegue e mostre tudo de uma vez. Ainda perspetivamos que possa crescer, tem um potencial grande, está a adaptar-se ao nosso jogo. Foi um miúdo inteligente ao longo da semana para perceber as dinâmicas da equipa. Temos jovens jogadores que estão cá para aprender e estamos cá para os ajudar.""É uma equipa que se reforçou muito bem no mercado. É uma equipa competitiva, forte nas bolas paradas, com um avançado muito forte na área e laterais ofensivos. É uma boa equipa que ficou ainda mais forte em Janeiro. É normal que a qualidade não venha ao de cima pela posição na tabela classificativa, é difícil jogar sobre brasas. Não se dão como derrotados em momento algum do jogo, são muito competitivos. Por isso, temos de ser muito competitivos para vencer o jogo. Temos de ter paciência com bola porque têm jogado com uma linha de cinco, por vezes de quatro, que nos deixa com menos espaços, por isso temos de ser mais proactivos, mais dinâmicos. Temos de fazer um grande jogo para levar de vencida do Chaves.""Eu ligo aos dados todos. Estamos orgulhosos com o que conquistamos num clube que dizem que é pequeno, mas que é grande. Temos apenas três derrotas fora, mas a nossa casa é a nossa fortaleza. O que nos tem diferenciado é o equilíbrio, a consistência nos resultados em casa e fora."