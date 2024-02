Rui Borges rendido a Morita mas de olho no suspeito do costume: «Gyökeres está 90 minutos em alta»

Rui Borges fez este domingo a antevisão à receção ao jogo com o Sporting, partida que encerra a 22.ª jormada da Liga Betclic (amanhã, 20H15)."O Sporting é uma equipa que luta por títulos, está pressionada desde o início da época. Vamos ter um jogo de grau de dificuldade bastante elevado, contra uma equipa que está num momento de forma acima das outras. É a equipa com mais confiança, mais dinâmica. Resta-nos ser iguais a nós próprios para perceber de que forma podemos tentar anular o Sporting, o que é difícil. Está difícil pará-los porque em termos coletivos percebem muito bem os timings uns dos outros, aceleram o jogo nos momentos muito certos, têm uma referência no ataque que tem feito a diferença. É uma equipa num momento de forma muito bom, vamos passar por dificuldades e temos de perceber isso em termos mentais. Vamos ter de saber sofrer juntos. Se estivermos capacitados para isso vamos fazer um belíssimo jogo, vamos ser Moreirense. No processo ofensivo vamos ter de tomar decisões mais rápidas, temos de pensar à frente. Vai ser um desafio enorme para nós porque vamos ter de pensar mais rápido. Temos de tentar contrariar o favoritismo do Sporting"."Tentamos criar esses desafios para nós contra as equipas grandes. Nas primeiras cinco jornadas da primeira volta fizemos quatro pontos, agora temos seis, já estamos a ganhar. Depois destas cinco jornadas é que queremos mostrar o que podemos valer. Fizemos bons jogos contra as equipas grandes, o desafio passa por sermos consistentes no resto do campeonato, o que já fizemos nas primeira volta. Depois do Sporting começa o maior desafio para o coletivo. Estamos com uma classificação tranquila, depois temos de mostrar a nossa ambição como grupo. O nosso desafio para este jogo não deixa de ser o de ganhar. Mas é difícil perante a melhor equipa a jogar no nosso campeonato. Temos de subir um patamar, não podemos estar ao mesmo nível dos outros jogos porque o Sporting está num patamar acima dos outros adversários. Os adeptos serão importantes para nos ajudarem a conquistar os três pontos"."Nos últimos três ou quatro anos tenho mudado algumas vezes contra equipas que têm uma linha de três na defesa. Já tivemos algum sucesso em alguns momentos. No Sporting ajustamos perante o feedback que tínhamos da equipa, eles perceberam que podíamos ir com essa linha de cinco. É algo que está no nosso pensamento, pode surgir, vou deixar a dúvida. Mais do que isso não podemos perder a nossa identidade, nunca. Sempre que utilizamos a linha de cinco foi para sermos mais pressionantes, jamais para ser uma equipa mais defensiva. Perdemos por 5-0 frente ao FC Porto mas não perdemos a nossa identidade, não fugimos à nossa ideia de jogo e aos nossos princípios"."É difícil, estão num momento de forma muito bom. Podemos ter mais momentos de transição, não fugimos a isso, o Sporting pode estar mais desequilibrado. O Sporting tem sido muito forte em todos os momentos. É uma equipa que tem um coletivo muito forte. Vamos ter mais momentos de transição, é esperar para aproveitar alguns desequilíbrios para sermos eficazes. Vamos errar mais passes, porque eles são mais pressionantes, por isso vamos ter de tomar decisões mais rápidas. Quando falharmos temos de ser fortes mentalmente para reagir. Para ser o mais honesto possível, contra o Sporting achei o Morita um jogador acima da média, o Hjulmand também está num momento de forma melhor, sobre o Gyökeres não é preciso dizer nada, está 90 minutos em alta. Nesse jogo o Morita surpreendeu-me-me porque vê o jogo muito à frente. Estaremos capazes de anular a profundidade e jogo de apoio do Sporting, temos de estar curtos e fortes no apoio".