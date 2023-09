Sebastião Coio encontra-se a treinar com o plantel do Moreirense

Sebastião Coio é o mais recente nome que está a ser analisado para preencher a vaga que falta na baliza do Moreirense. É que o guarda-redes angolano encontra-se, já há uns dias, a trabalhar com o grupo às ordens de Rui Borges.Os cónegos contam, para já, com apenas duas opções no setor mais recuado do campo. Kewin Silva tem sido o dono das redes neste início do campeonato e Caio Secco foi o primeiro reforço minhoto a ser anunciado para 2023/24, proveniente do Penafiel.O jogador de 25 anos encontra-se livre no mercado, após ter terminado a sua ligação com o 1º de Agosto, equipa à qual esteve ligado nas últimas três épocas. Também já fez parte dos quadros do Progresso Zambizanga e do Desportivo de Huíla.Sebastião Coio procura agora afirmar-se nos treinos e convencer a direção do Moreirense a oferecer-lhe um contrato.