Surto gripal deixa Moreirense sem três titulares e só com oito suplentes para o jogo com o Estoril

Um surto gripal provocou uma razia nas opções do Moreirense para o encontro com o Estoril. Depois de uma semana muito complicada, na qual muitos jogadores não treinaram, os cónegos apresentam-se no Estádio António Coimbra da Mota sem três habituais titulares e apenas com oito suplentes na ficha de jogo.Fabiano, Ofori e Madson são os nomes de peso que não entrarão nas contas de Rui Borges para este duelo, aos quais se junta o do reforço Mingotti, recém-chegado. Matheus Aiás, titular diante do Casa Pia, começa este encontro na condição de suplente, em virtude de não ter treinado a semana toda e de não estar nas melhores condições.Em contrapartida, há jogadores que falharam uma parte considerável da preparação, mas que constam da ficha de jogo. Casos de Frimpong e Marcelo, que não treinaram até quinta-feira. O segundo, diga-se, até está na equipa escalada para o jogo.