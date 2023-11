Tiago Aguiar eleito o treinador do mês de outubro/novembro da Liga Betclic

O treinador-adjunto principal do Moreirense, Tiago Aguiar, foi o técnico mais votado para o Prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga Betclic, relativo a outubro/novembro.Rui Borges não está inscrito como treinador principal, uma vez que só no decorrer da época concluiu o curso UEFA Pro - Nível IV, pelo que a Liga Portugal decidiu atribuir o prémio a Tiago Aguiar, que assume, no papel, a função de treinador do Moreirense. Um caso igual ao que aconteceu no ano passado, quando João Aroso recebeu o mesmo prémio, quando Moreno Teixeira era o treinador do V. Guimarães.De acordo com a Liga Portugal, os "treinadores principais da competição valorizaram o registo de invencibilidade dos cónegos, que conquistaram quatro vitórias e um empate durante o período em avaliação, com um registo de oito golos marcados e apenas um sofrido".Tiago Aguiar reuniu 26,19% dos votos, superando Rúben Amorim (Sporting), com 20,63%, e José Mota (Farense), que reuniu 14,29% das escolhas.