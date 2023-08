Tiago Aguiar: «O futuro vai ser risonho»

O resumo do Moreirense-FC Porto: os golos, os casos e outros lances O resumo do Moreirense-FC Porto: os golos, os casos e outros lances

Tiago Aguiar reconheceu que o FC Porto fez valer o seu estatuto mas destacou o empenho da equipa do Moreirense, que saiu derrotada por 2-1."Na 1ª parte, o FC Porto teve mais bola como é normal de uma equipa grande, que luta por outros objetivos, mas sem oportunidades. A nossa equipa cumpriu à risca aquilo que tínhamos traçado. Fomos disciplinados, rigorosos, criámos muito perigo, pelo menos três ocasiões flagrantes de golo, e conseguimos em muitos momentos equilibrar o jogo naquilo em que o FC Porto é muito forte, na intensidade nos duelos, na agressividade, no ataque à profundidade. A equipa conseguiu cumprir. Na 2ª parte, corrigimos um ou outro momento que sentimos que podíamos crescer e a equipa foi fantástico. Nos primeiros 25 minutos fizemos o golo, a equipa continuou a acreditar que era possível, mais do que defender a vantagem, chegar ao segundo. Depois surge o golo do FC Porto e nesses dez minutos entre os golos deles, sentimos que devíamos ter sido mais corajosos e mais audazes. Devíamos ter crescido na pressão, baixámos em demasiado e o FC Porto começou a acreditar, começou a meter muito gente por dentro, apesar de manter a largura. O segundo golo surge dessa forma", disse o treinador adjunto do Moreirense.Depois da exibição de hoje, Tiago Aguiar mostrou-se confiante que o Moreirense vai fazer uma boa temporada. "Não há vitórias morais. Ganhar é diferente de empatar ou perder. Saímos muito motivados e corajosos porque cumprimos aquilo que era o plano traçado. Conseguimos equilibrar em muitos momentos a partida. Acabámos por cima, mesmo antes da expulsão, o FC Porto baixou o bloco, porque sentiu que continuávamos ligados. O único reparo é mesmo aqueles dez minutos. O futuro vai ser risonho", afirmou, agradecendo o apoio que a equipa recebeu."Os adeptos foram incríveis desde o primeiro minuto, mesmo depois dos golos do FC Porto. Queremos fazer da nossa casa uma fortaleza, mas também queremos ferir os adversários fora de casa. Vamos olhar todos os adversários nos olhos, apesar de ser um clube que luta por objetivo mais baixos que outras equipas", finalizou.