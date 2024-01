Vinicius Mingotti quase fechado no Moreirense

Vinicius Mingotti poderá reforçar o Moreirense. Terminado o empréstimo ao Bahia, o avançado, de 23 anos, tem agora em mãos uma proposta para se mudar para a Europa e abraçar o primeiro desafio fora do Brasil.Ao queapurou, o emblema de Moreira de Cónegos apresentou uma proposta de contrato com a duração de 3 anos e meio e ficará com 50 por cento dos direitos económicos do jogador. A restante percentagem permanecerá na posse do Athletico Paranaense. Neste momento faltam apenas acertar alguns pormenores entre as partes envolvidas no negócio para formalizar a transferência. Vinicius Mingotti é esperado amanhã em Portugal.No currículo, para além do Athletico Paranaense e do Bahia, o ponta-de-lança conta com passagens por Tombense, Mirassol e Operário Ferroviário, tendo já conquistado a Série C do Brasil e Copa Sul-americana. Na última época, ao serviço do emblema de Salvador, realizou 17 jogos e apontou 2 golos.