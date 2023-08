Wallison volta a ser apontado ao Moreirense

O médio Wallison voltou a ser apontado ao Moreirense. De acordo com o site 'Goal.com', o clube de Moreira de Cónegos apresentou uma proposta ao Cruzeiro com o objectivo de assegurar o empréstimo do jogador.Segundo a mesma notícia, o Moreirense tentou, numa fase inicial, garantir a cedência do médio num negócio sem contrapartidas financeiras. Perante a renitência dos responsáveis do Cruzeiro, terá mostrado abertura para pagar um milhão de reais pelo empréstimo, ou seja, cerca de 186 mil euros. Proposta que também terá sido recusada pelo clube orientado por Pepa, antigo treinador do Moreirense, que desde a primeira hora pediu aproximadamente 743 mil euros (quatro milhões de reais) por uma cedência, com opção de compra.O médio defensivo cumpre o primeiro ano no Cruzeiro. Em 2023, já foi utilizado em 22 jogos. Na época passada actuou pelo Ponte Preta.