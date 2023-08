Wallisson e a chegada ao Moreirense: «Estou a realizar o sonho de jogar na Europa»

Apresentado esta quarta-feira como reforço do Moreirense, Wallisson não escondeu a felicidade por poder finalmente mostrar-se no futebol europeu, deixando também a promessa de muita entrega e dedicação."Venho com muita força e serei mais um para ajudar o clube. Estou muito motivado e feliz. Agradeço ao Moreirense pela oportunidade, porque estou a realizar o sonho de jogar na Europa. Agora tenho de conhecer o grupo e dar o meu melhor para ajudar os companheiros", começou por dizer, aos meios do clube, antes de se apresentar: "Sou um jogador muito esforçado e dedicado, que procura deixar sempre o máximo dentro de campo. É isso que vou fazer aqui."Garantindo não ter pensado duas vezes antes de aceitar o desafio de se mudar para Portugal, o médio destacou a importância de um balneário unido. "O grupo é o principal. Um grupo unido e com o mesmo pensamento é um grupo que vai ser sempre forte e lutar pelos mesmos objetivos. Todos unidos podemos fazer uma grande época e ajudar o clube a atingir as suas metas", finalizou.Wallisson assinou um contrato válido até 2027 com o Moreirense.