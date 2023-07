Walterson despede-se do Moreirense

O avançado Walterson despediu-se do Moreirense nas redes sociais. O brasileiro de 28 anos segue agora para o Suwon FC, da Coreia do Sul. "Quero agradecer os adeptos por me fazerem sentir uma das emoções mais lindas da minha vida, quando aplaudiram o meu filho. Vão estar sempre no meu coração", escreveu Walterson.