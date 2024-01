Aderllan Santos: «Este ponto vai deixar muita gente sem dormir na nossa equipa»

Aderllan Santos, experiente defesa-central do Rio Ave, mostrou-se satisfeito com a entrada da equipa frente ao Estoril, afirmando que o grupo queria aproveitar alguma fadiga acumulada nos jogadores estorilistas. Ainda assim, o brasileiro dos vila-condenses alertou para a desconcentração da equipa nos minutos finais, que poderia ter deitado tudo a perder.

"Sabor amargo. Sabíamos que o Estoril vinha de cinco jogos em dez dias, queríamos aproveitar esse cansaço e fizemos uma primeira parte muito boa. O Estoril construía a três, por vezes a quatro, mas anulámos bem essa construção. A segunda parte começa com o nosso golo e o jogo estava controlado, mas tivemos algumas desconcentrações nos últimos 10 minutos e acabámos por sofrer o empate. Queríamos a vitória mas saímos de cabeça erguida. Saímos, para fazer um bom jogo no Dragão", atirou, em declarações no final do encontro, rematando: "Queremos ganhar todos os jogos em casa. Infelizmente não tem acontecido. Este ponto vai deixar muita gente sem dormir na nossa equipa, podíamos ter sofrido o 2-1 no final, mas vamos ver. Saímos de cabeça erguida."