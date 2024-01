Adrien explica ingresso no Rio Ave e garante: «Só me falta conseguir voltar ao meu nível fisicamente»

Adrien Silva, campeão europeu por Portugal em 2016 está de regresso ao futebol português. O médio de 34 anos está confirmadíssimo como reforço do Rio Ave e com contrato até ao final desta época. Aos meios do clube vilacondense, explicou a sua escolha e o que espera neste retorno ao seu país."O que me fez aceitar este desafio é a oportunidade de voltar a Portugal e tenho de agradecer ao clube e à presidente por isso. Só me falta conseguir voltar ao meu nível fisicamente e corresponder às expectativas.""Obviamente que sim, por ser o meu país e por ter muitos amigos no campeonato. Sempre tive um gosto particular de saber os últimos resultados e ver a evolução principalmente."Sempre sentí isso em Portugal e ao longo dos países para onde fui mudando. É gratificante e significa que tivemos algo impacto nas pessoas e o facto de querer voltar a este nivel é porque me sinto bem para voltar a fazê-lo e a continuar a marcar as pessoas de alguma maneira."

Que impressão tens do Rio Ave FC?

"A impressão que tenho é que sempre foi difícil defrontar no seu próprio estadio e daí também ser um ponto positivo vir para aqui, sentir que existe uma mentalidade muito boa no clube de nunca desistir às adversidades e isso faz parte também das minhas características."

Esperas que toda a tua experiência seja um dos pontos-chave para ajudar a equipa?

"Sim, venho tentar acrescentar ao máximo aquilo que aprendi ao longo destes anos todos. Sou mais um para poder lutar ao lado daqueles que já cá estavam e é essa a minha principal função, a de poder ajudar da melhor forma e ao máximo e, se de alguma maneira conseguir evoluir e fazer aumentar o nivel da equipa, assim o farei".

Que mensagem gostavas de deixar aos nossos adeptos?

"Acima de tudo criar o ambiente que se sente quando se vem aqui jogar, que é sempre positivo para a nossa equipa. Pelo que vi nestes dois treinos trabalha-se muito, a cada detalhe e com muita paixão para se conseguir ter uma segunda volta muito melhor do que aquilo que fizeram…"