Adrien Silva muito perto de reforçar o Rio Ave

O Rio Ave está muito perto de garantir a contratação de Adrien Silva. As partes estão próximas de um acordo e os próximos dias vão ser decisivos para o desfecho deste processo.Por agora, há ainda arestas por limar, mas o início da semana que se avizinha deverá trazer a solução para todos os entraves.Se assim for, Adrien Silva verá confirmado o regresso ao futebol português, onde ganhou nome ao serviço do Sporting, ainda antes de rumar ao Leiceste. Na Europa, representou ainda o Mónaco e a Sampdoria.O campeão europeu por Portugal em 2016 esteve também vinculado ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, mas é, neste momento, um jogador livre.