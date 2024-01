Adrien Silva nas cogitações do Rio Ave

O médio Adrien Silva, de 34 anos, está na lista de potenciais alvos do Rio Ave para reforçar o plantel neste mercado de inverno, segundo confirmou Record. Sem clube desde o verão, altura em que terminou contrato com o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, o internacional português pretende regressar em breve ao ativo.Ainda de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o Rio Ave não é o único interessado nos serviços do médio que participou na conquista do Euro 2016 por Portugal, tendo já vários emblemas da Liga Betclic perguntado pelo jogador, que também tem mercado no estrangeiroNo caso dos vilacondenses, a experiência de Adrien Silva poderá ser a resposta para a iminente saída de Guga, habitual capitão no onze de Luís Freire, para o Beijing Guoan, da China. Ainda assim, importa recordar que o emblema de Vila do Conde está também perto de fechar João Teixeira para a mesma posição, como nosso jornal já deu conta.Formado no Sporting, foi nos leões que fez a maioria da sua carreira, tendo ainda representado a Académica, por empréstimo, em Portugal. No estrangeiro, Adrien Silva teve experiências no Leicester, de Inglaterra, no Monaco, de França, e na Sampdoria, de Itália, antes de rumar ao Médio Oriente.