Alexandrina Cruz: «Jogámos com o Boavista tendo dois meses de salários em atraso»

Alexandrina Cruz, presidente do Rio Ave, concedeu uma entrevista à 'TSF', este final de tarde, onde abordou o problema dos salários em atraso no Rio Ave. "Fomos para o jogo com o Boavista com jogadores, treinadores, médicos e toda a estrutura do futebol de formação com dois meses de salários em atraso. Os funcionários nunca tiveram salários em atraso, apenas um atraso de dez dias, em setembro", afirmou, sendo que esse duelo com os axadrezados foi da 10.ª jornada da Liga Betclic, a 5 de novembro. Curiosamente, esse jogou marcou o regresso às vitórias após cinco derrotas seguidas entre Liga e Taça.Mas ainda na parte salarial, Alexandrina Cruz confirmou que os jogadores tiveram um papel importante para que os funcionários não tivessem sofrido. "Confirmo. Falámos com os capitães numa fase inicial e depois com toda a estrutura do futebol. Numa conversa com os quatro capitães disse-lhes que não havia dinheiro para pagar a todos, apenas alguma margem para os vencimentos dos funcionários... Eles, de uma forma muito simples e aberta, disseram que são os funcionários que diariamente possibilitam as condições para continuarem a trabalhar, e como tal não faria sentido que ficassem sem receber", acrescentou.