Amine num top com estrelas como Rodri, De Jong e Kroos

Amine, médio do Rio Ave, consegue manter a bola na sua posse sob alta pressão dos adversários como poucos jogadores no Mundo. Quem o diz é o 'CIES Football Observatory', que estudou os médios das 28 maiores ligas para encontrar os mais capazes naquela ação em específico.O franco-marroquino, de 31 anos, ocupa a 8.ª posição do top 10, juntamente com Lobotka (Nápoles) e Arthur Melo (Fiorentina), todos com uma taxa de aproveitamento de 90,3 por cento. Ora, acima deste trio estão apenas mais sete nomes em todo o mundo, com destaque para Rodri (Manchester City, 92,1 por cento), Frenkie De Jong (Barcelona, 91,8 por cento) e Toni Kroos (Real Madrid, 91,8 por cento).Deste top, liderado por Darlington Nagbe (Columbus Crew, 93,4 por cento), fazem ainda parte Xhaka (Bayer Leverkusen, 91,6 por cento), Illarramendi (FC Dallas, 91,2 por cento) e Jonathan dos Santos (América, 90,4 por cento).