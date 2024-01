Aziz já treinou com o plantel do Rio Ave, nesta-terça feira. O ganês estava emprestado ao Wuhan Three Towns, da China, mas regressou após o emblema asiático não conseguir acionar a cláusula de opção de compra, por razões de índole financeira. Ao serviço dos chineses, Aziz apontou 19 golos em 32 jogos.O avançado, de 25 anos, é o primeiro reforço oficial dos vilacondenses no mercado de inverno e deverá ser inscrito nos próximos dias, a tempo de defrontar o Portimonense, neste domingo, para a 16ª jornada da Liga Betclic.Recorde-se também que este foi o primeiro treino oficial da equipa liderada por Luís Freire em 2024, que começou a preparar a receção aos algarvios.