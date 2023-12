Beijing Guoan de Ricardo Soares avança por Guga

A ausência de Guga do onze do Rio Ave para a partida com o V. Guimarães (1-0) causou surpresa geral, já que o médio é um dos indiscutíveis de Luís Freire. O habitual dono de uma das vagas do miolo ficou até de fora da ficha de jogo, algo que foi oficialmente explicado como sendo uma opção técnica.No entanto, segundo apurou, há outro fator na base desta decisão. Nos últimos dias chegou a Vila do Conde uma proposta do Beijing Guoan, emblema chinês treinado por Ricardo Soares, para levar Guga.Os dois clubes estão em negociações e o processo ainda não está fechado, mas a estrutura rioavista entendeu ser mais prudente não utilizar o jogador, de forma a evitar eventuais contrariedades que pudessem colocar o negócio em risco.