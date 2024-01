«Contem comigo a 100 por cento»: as primeiras palavras de João Teixeira no Rio Ave

João Teixeira regressou pela via do Rio Ave ao futebol português e foi oficializado esta quinta-feira como reforço, proveniente do Al-Markhiya, do Qatar."Achei que neste momento devia vir para Portugal, para desfrutar mais do meu futebol, e o Rio Ave abriu-me as portas", começou por dizer o médio, de 29 anos, sem esquecer o "estilo de jogo" de Luís Freire, ao qual diz adaptar-se. "Existem outras razões, mais pessoais, mas estou contente por me terem aberto as portas."O ex-jogador do Chaves ainda reforçou a entrega e o compromisso com o novo emblema, refletindo sobre o seu lugar no grupo liderado por Luís Freire."Com a minha experiência, posso dar muito à equipa. Claro que sou mais um para ajudar e não sou mais do que ninguém. Contem com a minha prestação a 100 por cento, vou dar tudo por este clube para conseguirmos os objetivos principais até ao final da época", vincou João Teixeira, salientando que as caraterísticas principais do Rio Ave são as de "um clube estável na 1.ª Liga" e destacando a luta "pelos lugares das provas europeias" em épocas recentes.O jogador é o quarto reforço de inverno em Vila do Conde, após Hélder Sá, Tanlongo e Aziz, que regressou ao clube depois de cumprir um período de empréstimo na China.