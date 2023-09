Costinha desconsolado: «Golo anulado mudaria completamente o jogo»

Costinha lamentou os seis centímetros que o evitaram de marcar na segunda parte e reduzir a diferença no marcador para um golo diante do Sporting "O Sporting entrou forte e marcou aos 10 minutos e tivemos algumas dificuldades. Depois entrámos muito fortes na segunda parte, e temos o lance do golo anulado que mudaria completamente o jogo. Ainda tentámos ir atrás mas foi complicado pois o Sporting tem uma grande equipa", afirmou o médio, à SportTV, onde ainda lamentou as adversidades registadas: "Tivemos logo uma contrariedade antes do início com a lesão do Joca e depois o Guga. É certo que temos opções no banco e quem lá está para ajudar e também tem tanta ou até mais qualidade".O jogador vila-condense também fez uma análise ao início da Liga Betclic onde já defrontou o FC Porto e Sporting, e mostrou-se confiante para o futuro. "É difícil pois jogámos contra os grandes mas também temos pontos fortes e já provámos isso frente aos grandes e vamos atrás dos nossos pontos pois há muito campeonato pela frente", afirmou.