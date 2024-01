Cristian Devenish pode regressar a Portugal pela porta do Rio Ave

O central Cristian Devenish pode estar prestes a regressar a Portugal para ser reforço do Rio Ave, de acordo com as informações avançadas pelo jornalista colombiano Pipe Serra. Ao que tudo indica, o jogador será cedido até ao final da época pelo Atlético Nacional, de Medellín, num acordo que incluirá uma opção de compra.Aos 23 anos, o jovem defesa, que esteve ao serviço da sua seleção no Torneio Pré-Olímpico, tem sido bastante utilizado no Atlético Nacional, somando 33 e 36 jogos nas épocas de 2022 e 2023, respetivamente. Antes de voltar ao seu país, Devenish representou o Vizela, atuando sobretudo nos sub-19, e rumou depois ao Boavista, onde fez 29 jogos e um golo, em 2020/21.