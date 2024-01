Empréstimo de Henrique Araújo ao Rio Ave cai por terra

Afinal, Henrique Araújo já não vai ser jogador do Rio Ave. As negociações entre os vila-condenses e o Benfica para a cedência do avançado, atualmente emprestado ao Famalicão, chegaram a estar muito próximas de concluídas, mas as dúvidas em torno de um novo empréstimo fizeram cair o acordo.A notícia foi avançada pelo 'Zerozero' e confirmada porDe acordo com o que foi possível saber, os emblemas envolvidos neste processo, com as águias à cabeça, tentaram perceber junto das entidades que regulam o futebol em Portugal, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal, se esta sub-cedência seria aceita à luz dos regulamentos da FIFA.No entanto, as respostas obtidas foram distintas e, não havendo consenso nesta matéria, o Benfica terá tomado a decisão de não avançar com o dossiê. Assim sendo, Henrique Araújo fica, para já, em Famalicão.