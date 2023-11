Evangelos Marinakis na calha para investir no Rio Ave

Evangelos Marinakis é o investidor que Alexandrina Cruz, presidente do Rio Ave, tem para apresentar aos sócios na Assembleia Geral Extraordinária agendada para este domingo. Trata-se do presidente do Olympiacos, da Grécia, que é também proprietário dos ingleses do Nottingham Forest.Segundo apurou, a entrada do magnata grego, a ser aprovada pelos sócios do Rio Ave, irá trazer investimento direto e indireto no projeto, assim seja aprovada a constituição da SAD. Tal como Alexandrina Cruz já admitiu, "não existe um plano B" em Vila do Conde.Os responsáveis do emblema dos Arcos estão agradados com a proposta que consideram extraordinária e que irá permitir a viabilidade financeira do Rio Ave, tendo desde já a garantia de que o Rio Ave irá manter a sua identidade, as pessoas e todo o modo de trabalho que tem vindo a aplicar ao longo dos anos mais recentes. Haveria, naturalmente, um acompanhamento próximo por parte de Marinakis, mas com o Rio Ave a ter a sua autonomia de gestão.Certo é que domingo será um dia decisivo para o futuro do Rio Ave, onde a líder do clube e da SDUQ responderá aos sócios e dará todos os esclarecimentos necessários. O Rio Ave acaba por captar o interesse de Marinakis, que no passado já tinha negociado um possível investimento no Paços de Ferreira, mas esse processo nunca teve fumo branco. No caso do Rio Ave, os contactos desenvolveram-se e as ideias poderão ser postas em prática se os sócios votarem nesse sentido, na AG deste domingo.A reunião magna terá lugar no Teatro Municipal de Vila do Conde e está marcada para as 9 horas, com as portas a abrirem meia hora antes. Será necessária a apresentação do cartão de sócio e/ou do cartão de cidadão, de acordo com nota emitida hoje pelo Rio Ave, que apela a que os sócios regularizem as quotas (mês de novembro) antecipadamente, para evitar demoras no domingo. Haverá quatro postos de controlo para a entrada dos sócios no Teatro Municipal, sendo um para o pagamento de quotas e três para a verificação.